La lezione di Caracciolo alla Gruber | Starlink è un Frecciarossa voi parlate di treni a vapore video

Lillinon parla più. Nello studio di Otto e Mezzo su La7 che spesso si trasforma nel salotto prediletto della sinistra radical, Lucioe Franco Bernabè smascherano la vacuità delle polemiche contro, il sistema satellitare di Elon Musk. «È come se stessimo discutendo di un progetto per un treno a, quando invece abbiamo già il», dicecon una frase tanto tagliente quanto inappellabile. Non c’è spazio per i soliti monologhi della conduttrice, zittita da un confronto che mette a nudo tutte le contraddizioni di chi critica senza proporre soluzioni.Perché? La questione è cruciale: perché affidare le comunicazioni strategiche europee a un sistema privato americano? Secondo Bernabè, noto manager e ex dirigente di Eni e Telecom Italia, la risposta sta nell’obsolescenza delle infrastrutture europee.