La Larcianese ha fame. Monsummano avvisato

Appuntamento domani (ore 14.30) nel girone A di Promozione con la diciottesima giornata. Il big match è quello che vede protagonista la, impegnata in casa in un altro derby della Valdinievole, questa volta contro l’Intercomunale. Per questa partita mister Maurizio Cerasa non potrà contare sullo squalificato Marianelli, da valutare le condizioni fisiche del difensore Bagni e del centrocampista Salerno, assenti anche domenica scorsa a Pietrasanta. Prima in viola per la punta Ba. Ex di turno l’attaccante delGuarisa, che è stato giocatore per quattro stagioni dellaed anche il capitano nella scorsa. Nellamilitano invece il laterale Antonelli ed il giovane difensore classe 2005 Andreozzi che aveva iniziato questo campionato proprio a