Glidevastanti che stanno colpendo Los, con un bilancio provvisorio di 117 chilometri quadrati bruciati, 9 morti, 180.000 evacuati e danni stimati in 150 miliardi di dollari, hanno scatenato una serie dicomplottistiche amplificate dai social media. Piuttosto che concentrarsi sulle cause reali, come il cambiamento climatico e la gestione delle risorse, molte narrazioni cercano di attribuire colpe specifiche a figure politiche o a ipotetiche cospirazioni, sfruttando la tragedia per promuovere agende ideologiche o ottenere visibilità.L’attacco a Kristin CrowleyUna delle figure più bersagliate è Kristin Crowley, capo dei Vigili del Fuoco di Losdal 2022. Crowley, che ricopre un ruolo di grande responsabilità in un dipartimento con una lunga storia, è stata accusata da esponenti dell’estrema destra di aver trascurato la prevenzione degliin favore di politiche legate alla diversità, equità e inclusione (DEI).