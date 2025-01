Nuovouniverso.com - I Segreti Nascosti del Libro Egiziano dei Morti: La Vita Oltre la Morte

Leggi su Nuovouniverso.com

Un enigma millenarioIldeiè un antico manoscritto che ha affascinato studiosi, filosofi e appassionati di misteri per secoli. Considerato una guida per il defunto nel regno ultraterreno, questo testo non è solo un insieme di formule rituali, ma una chiave per comprendere la visione egizia della, dellae dell’eternità. Attraverso i suoi treprincipali, ilrivela un messaggio rivoluzionario: laè un’illusione e l’essenza umana è immortale. Questi insegnamenti offrono una prospettiva profonda che continua a influenzare il pensiero moderno.Il primo segreto: l’origine dell’universo come coscienza unica. In uno dei passaggi più enigmatici, il testo afferma:“Io sono uno, vedendomi diviso. Sono due, quattro e otto. Sono l’universo nella diversità.