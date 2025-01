Ilgiorno.it - I pesi nel centrodestra lombardo. Summit tra i coordinatori regionali. Tra i nodi pure il rimpasto di Giunta

L’incontro si terrà settimana prossima a Roma. Al tavolo i segretari o idei partiti che governano la Lombardia: Carlo Maccari per Fratelli d’Italia, Massimiliano Romeo per la Lega, Alessandro Sorte per Forza Italia, Giacomo Cosentino per Lombardia Ideale e Alessadro Colucci per Noi per l’Italia. L’appuntamento vuol essere una prima occasione di confronto tra Romeo, eletto segretario della Lega Lombarda solo il 15 dicembre scorso, e i suoi parigrado. Ma con ogni probabilità si inizierà ad affrontare anche il tema di un riequilibrio deidei partiti all’interno dellaregionale. A spingere in questa direzione è soprattutto Forza Italia, che ritiene necessario ampliare la propria rappresentanza nell’esecutivo in modo da allinearla a quella in Consiglio regionale.