Hacker filorussi in azione attacchi a siti istituzionali e aziende di trasporto

, presi di mira tre ministeri tra cui quello degli Esteridi nuovo in. Presi di mira tre ministeri italiani: Esteri, Infrastrutture e Trasporti, ma anche i Carabinieri, la Marina e l’Aeronautica. E non solo, anche delledilocali: l’Atac di Roma, l’Amat di Palermo e l’Amt di Genova.Si tratta di azioni che stanno provocando qualche disagio ed interruzione temporanea del servizio. Il copione è sempre lo stesso: azioni Ddos (Distributed denial of service).Leggi anche–> Los Angeles, distrutta la casa di Paris Hilton: «Sono comunque fortunata, stiamo tutti bene»Il team del Csirt dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionaleè al lavoro per supportare gli enti colpiti dall’attacco.Glisono cominciati questa mattina di sabato 11 gennaio intorno alle 7.