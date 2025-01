Bergamonews.it - Gli 80 anni di Franco Tentorio: “Con Bergamo una storia d’amore lunga una vita”

. Ha compiuto 80il 5 gennaio, di cui 49 spesi in Consiglio Comunale. Senza contare quelli della militanza politica da giovanissimo e l’impegno che tutt’ora continua, pur senza una tessera di partito in tasca. Non servono grandi presentazioni quando si parla di. Basta il suo cognome, è sufficiente ripeterlo, per raccontare una stagione della politica, quella che non solo che ha visto lui protagonista a Palazzo Frizzoni, ma anche un’intera epoca, quella del centrodestra che con lui, Tremaglia, Amadeo, Mancinelli, Carnazzi, Gallone e molti altri hanno segnato, politicamente, un pezzo importante dellacittadina. Di quel periodo molto è rimasto, non solo nei ricordi del politico, ma anche dell’uomo che fa della memoria politica del periodo il suo testamento più importante.