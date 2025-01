Quifinanza.it - Errore estratto conto Inps, come funziona il risarcimento

Leggi su Quifinanza.it

Andare in pensione è il sogno di molti ma alle volte godere del meritato riposo dopo tanti anni di lavoro risulta problematico. Si è certi, infatti, di essere pronti per il pensionamento mentre in realtà non si sono ancora maturati i diritti. È capitato, infatti, che i lavoratori, dopo aver controllato il loro, si siano residi non aver accumulato abbastanza contributi per uscire dal mondo del lavoro.In alcuni casi è capitato anche che ci siano stati degli errori nell’con la conseguenza che i contributi accumulati evidenziati non risultavano corretti. Che fare, quindi, in tale situazione,correggere gli errori e ottenere il?Cos’è l’contributivo/previdenzialeL’previdenziale è un documento molto importante perché riepiloga tutti i contributi registrati presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale nel corso degli anni e aiuta a capire quanto manca alla pensione.