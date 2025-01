Notizie.com - Covid in aumento, boom di casi nel Regno Unito e ospedali in tilt: cosa sta succedendo e perché

Il 2025 è iniziato con un po’ di preoccupazione per quanto riguarda ildinelin.Gli esperti dicono di fare attenzione ed evitare che la situazione possa degenerare, ribadendo i soliti consigli per evitare il contagio.indinelin(Notizie.com)In Gran Bretagna la situazione sta diventando molto complicata con un’ondata diche non si vedeva fin dal 2020, anno in cui scoppiò la pandemia. Complici sono anche le temperature con ilche è colpito da venti freddi e da una situazione difficile da gestire.I media inglesi lanciano l’allarme con oltre 5400 ricoveri per pazienti con sintomi influenzali, un valore che va oltre 3.5 volte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si parla, inoltre, di una pressione sul personale sanitario intensa in una situazione davvero molto simile a quella affrontata nel momento culmine della pandemia da Coronavirus come raccontato dal Daily Mail.