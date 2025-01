Gqitalia.it - Con Her Spike Jonze aveva predetto la moda maschile del futuro?

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile edi GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta.Quando leggerete questo articolo, il nuovo anno sarà iniziato da una decina di giorni. Giusto il tempo di riprendersi dalle feste, tornare in ufficio e abituarsi nuovamente alla routine, prima che latorni a fare quello che le riesce meglio: metterci sotto pressione. Godiamoci questi ultimi giorni di calma prima che treni e aerei partano in direzione Firenze, Milano, Parigi e tutto ciò che verrà dopo. Il 2025 non sarà solo l’anno in cui moltissimi designer esordiranno con i loro nuovi impieghi, ma anche quello in cui qualcuno di voi potrebbe stringere una relazione amorosa con il proprio smartphone. Almeno secondo.Forse qualcuno di voi l'ha dimenticato, ma l’anno appena iniziato è anche quello in cui il regista americanodeciso di ambientare Her (che non chiamerò con il suo titolo italiano per darmi un tono da esterofilo), il film uscito nel 2013 e colpevole di aver dato vita a un’intera generazione di ragazzi perennemente tristi.