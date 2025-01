Sport.quotidiano.net - B1 donne: ore 18 sul campo del Riccione, terza forza del campionato. Rossoblù imbattute nell’assetto da trasferta. La Fcredil alla ricerca della settima meraviglia. Un’altra vittoria vale l’accesso alla final four

a cacciaconsecutiva in, per confermarsi imbattuta e perfetta lontana da casa e soprattutto per provare a blindare il primato e la qualificazionedi Coppa Italia neldi B1 femminile di volley. Letornano indopo la sosta natalizia e saranno chiamate a offrire l’ennesimaprova di, dopo quelle fornite a Castelfranco Veneto, Vicenza e Padova, nei precedenti scontri diretti disputati. Lo sarà anche quello di questo pomeriggio: alle 18 Laporta e compagne saranno impegnate a, sulclasse e i tre punti sono l’unica strada per assicurarsi di difendere il primato dal momento che Vicenza, seconda, è distante solo due lunghezze. Le venete saranno impegnate domani a Castelfranco: non dovessero ottenerecon bottino pieno, il primato sarebbe aritmetico con una giornata di anticipo rispettofine del girone di andata e, con esso, anche la qualificazione all’attoe di Coppa.