Arezzo, è la prova della verità. Guccione arretrato per una punta

di Luca AmorosiDopo il pareggio con rimpianti scaturito dalla sfida alla Vis Pesaro, l’non può e non vuole sbagliare nel secondo impegno consecutivo in casa. Domani al Comunale arriva il Pineto, squadra che non perde da tre turni e sta attraversando un buon periodo di forma che le ha permesso di entrare in zona playoff. Anche gli amaranto, comunque, non conoscono sconfitta da quella dolorosa del derby di campionato a Perugia: da lì tre vittorie e due pareggi. Contro i marchigiani, però, sono tornati a galla i maggiori problemi che attanagliano la squadra da inizio stagione: la scarsa capacità di approfittaresuperiorità numerica e la difficoltà a creare occasioni da gol e concretizzarle. In attesa che dal mercato arrivi un rinforzo per il reparto offensivo, il solito dubbiovigilia è su che tipo di attacco deciderà di schierare Troise.