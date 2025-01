Secoloditalia.it - Arabi Pro Pal e Pro Ramy scatenati contro l’Italia. “Milano è nostra!”. A Roma assalto alla polizia (video)

Due manifestazioni “arabe” nella stessa giornata, i Pro Pal e i Pro, a. E un’unica manifestazione, in serata, a, con unin Piazza dei Sanniti a San Lorenzo. Dopo il lancio di bottiglie e petardigli agenti in tenuta antisommossa, che formavano un blocco, le forze dell’ordine hanno reagito caricando i manifestanti, che hanno rovesciato alcuni cassonetti all’altezza di piazza Immacolata e poi sono andati verso le forze dell’ordine tirando fumogeni, bombe carta e oggetti contundenti. A quel punto è scattata una carica di contenimento. Subito dopo i manifestanti hanno arretrato per tornare verso San Lorenzo., una giornata “araba” Pro Pal e ProDue cortei, a, stessi slogan, medesimi atteggiamenti aggressivi nei confronti dello Stato.