Spettacoloitaliano.it - A che ora finisce C’è Posta per Te 2025: orario di inizio e fine su Canale 5

Leggi su Spettacoloitaliano.it

C’èper Tesu5Maria De Filippi ritorna in prima serata su5, pronta a riconquistare il sabato sera degli italiani. Comincia la ventitreesima stagione del people-show più famoso e longevo della storia della televisione italiana. Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. A che oraC’èper Tesu5 ? L’in tv.A che oraC’èper Tesu5 ?C’èper Teva in onda come ogni anno nel sabato sera di5.