Sport.quotidiano.net - Yamal recordman: è sia il 1° che il 2° marcatore più giovane della Supercoppa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Barcellona, 9 gennaio 2025 – Il 2025 non è iniziato nel modo migliore per i blaugrana, con la situazione legata a Dani Olmo e Pau Victor che ha tenuto impegnata la dirigenza del Barça, che soltanto ieri è riuscita a risolvere provvisoriamente la situazione. Flick, infatti, ha potuto convocare entrambi i giocatori per la semifinale didi Spagna contro l'Athetic Bilbao, nella quale i blaugrana si sono imposti con un convincente 2-0, utile anche per raffreddare gli animi dopo il k.o. nell'ultima gara di Liga contro l'Atletico Madrid, il secondo di fila in campionato. Il 2-0 di ieri, inoltre, è importante anche per quanto riguarda i recordcompetizione. La seconda rete del Barcellona, infatti, è stata segnata da Lamine, che è diventato il secondo piùdi sempre nella storiacompetizione, alle spalle di sé stesso.