Ilgiorno.it - Via Festa Del Perdono : "Dai malati in Ca’ Granda ai giovani della Statale"

Leggi su Ilgiorno.it

Nel 1456 la posaprima pietra, poi l’apertura nel 1472. Comincia così la storia di uno dei simboli di Milano: la Ca’, costruita per volere del duca Francesco Sforza sull’odierna viadel. Ex sede dell’Ospedale Maggiore e oggi dell’Università, la sua storia è intrecciata a quellavia: l’omonimaserviva a incoraggiare le donazioni verso l’ospedale, perché il Papa promise in cambio un’indulgenza. Se la festività si celebra ancora, il 25 marzo negli anni dispari, la strada è cambiata molto e oggi è piena di negozi, soprattutto bar e bistrot. "È una bella zona, ma i locali ora sono meno frequentati", racconta Moussa Diakhete, che viene spesso qui. "Il Covid ha mutato le abitudini: oggi i clienti preferiscono stare sui tavoli fuori o nel parchetto", conferma Alessandro Pini, che lavora in un bar.