Ultrasuoni per curare i tumori, 18 anni in appello alla dottoressa Puddu per parziale vizio di mente

Dall’ergastolo a 18di pena. I giudici della Corte d’assise didi Cagliari hanno ridotto la condanna nei confronti di Alba Veronica, l’exdi 53di Tertenia, accusata di omicidio volontario aggravato, circonvenzione di incapace e truffa per aver promesso dicon gli. Inriforma rispetto al fine pena mai inflitto in primo grado, i giudici di secondo grado hanno riconosciutodonna ildie la prescrizione dei reati minori, confermando invece la provvisionale sui risarcimenti. L’imputata è stata condannata a 18di carcere.Accolte le richieste del procuratore generale Luigi Patronaggio, che aveva chiesto di riformare sì l’ergastolo, ma di condannare comunque l’imputata – nel frattempo radiata dall’ordine dei medici – per i fatti contestati.