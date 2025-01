Nerdpool.it - The Running Man: star di Fear the Walking Dead entra nel cast del reboot!

Ildi TheMan di Edgar Wright ha aggiunto al suol’attore ditheColman Domingo, in quello che potrebbe essere il ruolo perfetto. Secondoline, Domingo è stato scritturato nel ruolo del conduttore del violento reality show del film. Il film, tratto dal romanzo di Stephen King del 1982 pubblicato con lo pseudonimo di Richard Bachman e interpretato anche da Glen Powell, Josh Brolin, Karl Glusman, Katy O’Brian e Daniel Ezra, uscirà nelle sale il 7 novembre.In TheMan è ambientato in un’America distopica dove Ben Richards (Powell) è “un uomo disperato che ha bisogno di soldi per la figlia malata” e si unisce al popolare programma “TheMan” che vede squadre di assassini dare la caccia ai concorrenti. Più a lungo un concorrente sopravvive, più soldi si guadagnano.