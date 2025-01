Ilrestodelcarlino.it - Tabagismo, una piaga sottovalutata: "Polmoni ridotti come spugna bruciata"

"I danni da fumo incidono suiuna bruciatura su una. Resta per sempre, è irreversibili e progressivamente il polmone diventa nerose fosse bruciato". Parola di pneumologa, la dottoressa Elisa Paolucci, responsabile del servizio di Pneumologia e Endoscopia Bronchiale dell’ospedale Bufalini. Non è uno stigma quello che colpisce i tabagisti, ma un allarme per la salute. Dottoressa Paoluccisi evidenziano i danni da fumo nei? "Chi viene da noi di solito denuncia difficoltà di respiro. La visita parte da un’anamnesi generale e da una spirometria che evidenzia i volumi e i flussi del polmone. Le problematiche che emergono possono derivare da patologie infettive, dallo smog ma, soprattutto, dal fumo di sigaretta. Che determina una infiammazione cronica del polmone che, con la distruzione degli alveoli, riporta un danno strutturale permanente oltre all’infiammazione dei bronchi, che tendono a stringersi e rendere difficile il flusso dell’aria".