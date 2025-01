Lapresse.it - Siria, Tajani va a Damasco e incontra al-Jolani: “Italia farà da ponte con l’Ue”

Leggi su Lapresse.it

“Noi vogliamo essere untra la nuova“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioin conferenza stampa in, a, dove hato il presidente ad interim Ahmed Al Shaara, noto con il suo nome di combattimento Abu Mohammed al-. “Noi vogliamo fare di più”, ha aggiunto, “e lo vogliamo fare anche con l’utilizzo della Cooperazione allo sviluppona”. Si tratta del primo incontro tra i due dopo la caduta dell’ex presidente Bashar Assad.: “Vogliamo rilanciare la cooperazione economica”“Abbiamo un ambasciatore qui e vogliamo essere vicini al popolono e sostenerlo in tutti i settori”, ha aggiunto, “noi vogliamo rilanciare la cooperazione economica trae siamo pronti a farlo in settori cruciali come l’energia, l’agricoltura e la salute“.