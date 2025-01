Inter-news.it - Serie A, 20ª giornata: diffidati e squalificati dopo la Supercoppa

Leggi su Inter-news.it

La lista deie degliper la ventesimadiA, che inizia stasera con Lazio-Como, prende le sanzioni da due competizioni: non solo il campionato, anche la recenteItaliana.A –20ªLAZIO-COMO venerdì 10 gennaio ore 20.45Lazio (prossima partita Verona in trasferta): Gustav IsaksenLazio: Valentin Castellanos (una), Mario Gila (una), Mattia Zaccagni (unaComo (prossima partita Milan in casa): Alberto MorenoComo: Edoardo Goldaniga (una)EMPOLI-LECCE sabato 11 gennaio ore 15Empoli (prossima partita Inter in trasferta): Liberato Cacace, Alberto Grassi, Giuseppe PezzellaEmpoli: nessunoLecce (prossima partita Cagliari in trasferta): Hamza RafiaLecce: nessunoUDINESE-ATALANTA sabato 11 gennaio ore 15Udinese (prossima partita Como in trasferta): Kingsley Ehizibue, Lautaro Giannetti, Jesper KarlstromUdinese: Lorenzo Lucca (unaAtalanta (prossima partita Juventus in casa): Isak Hien, Nicolò ZanioloAtalanta: nessunoTORINO-JUVENTUS sabato 11 gennaio ore 18Torino (prossima partita Fiorentina in trasferta): Karol Linetty, Adam Masina, Samuele Ricci, Sebastian WalukiewiczTorino: nessunoJuventus (prossima partita Atalanta in trasferta): Nicolò FagioliJuventus: Manuel Locatelli (una)MILAN-CAGLIARI sabato 11 gennaio ore 20.