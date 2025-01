Ilfattoquotidiano.it - Saloni auto, Bruxelles sarà la Ginevra del futuro? Ribalta per Renault, debutti per Mazda e Toyota

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da un anonimo scaffale, seminascosto, alla conquista dell’Europa. Lafa doppietta e a un anno di distanza si riprende lo scudetto dell’dopo averlo vinto con la Scenic E-Tech Electric. In unainnevata che rilancia la sua candidatura a “del”, la vecchia-nuova5, rigorosamente elettrica, trionfa comedell’Anno 2025 (è l’ottavo titolo, dietro solo ai 9 di Fiat) insieme al suo mentore, Luca de Meo che questa vettura ha fortemente voluto dopo averla rispolverata da quello scaffale dove era stata riposta come modellino in scala. Un sogno nato per caso e subito scelto dall’ex delfino di Marchionne in Fiat e ora CEO di: “queste sono le macchine da fare”, disse subito dopo la scoperta nel primo giro nei nuovi uffici della casa francese. E da lì è cominciata la risalita dinei conti e sul mercato, mentre il filone retrò è stato alimentato dalla nuova4 e dalla Twingo, un altro capolavoro, in arrivo e che proprio aha visto il suo debutto, per quanto in versione prototipo.