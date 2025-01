Pronosticipremium.com - Ryan in bilico, la Roma cerca il vice Svilar: Gollini nel mirino

Reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Lazio, lasta entrando nel vivo di questo gennaio. I giallorossi hanno iniziato al meglio il nuovo anno, mettendo al tappeto gli storici rivali cittadini in una partita disputata ad alti livelli. L’idea è quella di rimanere sulla strada giusta e di continuare a mettere in cascina punti, per avvicinarsi sempre di più alla zona Europa. I capitolini stanno preparando con cura l’imminente match con il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 in trasferta al Dall’Ara. Una partita estremamente delicata, contro un avversario in piena lotta per un posto nella scena internazionale.Dietro le quinte, però, il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe regalare a Claudio Ranieri i giusti rinforzi, che diano linfa vitale all’organico.