Ricerca nuove armi per curare l’ictus | recettore GPR17 potenziale bersaglio

Una, condotta da un gruppo internazionale di scienziati coordinati da Marta Fumagalli dell’Università Statale di Milano e Kate Lykke Lambertsen dell’Università della Danimarca Meridionale (SDU) e pubblicata su The Journal of Pathology, ha utilizzato campioni della Danish Brain Bank per far luce sul ruolo delnei tessuti cerebrali umani dopo un ictus ischemico. Il team dicoordinato da Marta Fumagalli studia questoda quasi due decenni, e ha dimostrato cheè un importante regolatore della maturazione degli oligodendrociti, le cellule che producono la “guaina mielinica” che avvolge e protegge i processi neuronali. “Mentreè altamente espresso nelle cellule immature, viene progressivamente spento quando gli oligodendrociti diventano maturi e iniziano a produrre mielina”, spiega Marta Fumagalli.