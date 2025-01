Inter-news.it - Per Taremi la continuità è importante, cosa fare per Venezia-Inter?

Leggi su Inter-news.it

In vista diInzaghi dovrà prendere una decisione su. L’iraniano ha trovatoin Supercoppa, e il suo momento positivo va sfruttato.SCELTE DI GESTIONE –è una partita di scelte non facili. Inzaghi infatti dovrà bilanciare la necessità di riscatto dopo la Supercoppa, che chiama la miglior formazione possibile, con le esigenze di gestione della rosa visti i molti impegni del prossimo futuro. E questo insieme coinvolge un giocatore in particolare: Mehdi.MOMENTO DI CRESCITA – L’iraniano infatti viene dalla sua miglior prestazione in maglia. Una delle poche note positive della finale di Supercoppa. Con una coincidenza. Aggiugendo infatti anche la prima partita con l’Atalanta, scopriamo che persiamo nel periodo di massimadella stagione.