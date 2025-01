Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Modena: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani cercano l’ingresso nei play-off, mentre i siciliani devono uscire dalla crisi.vssi giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono in un buon momento come dimostrano gli ultimi otto risultati utili consecutivi che li hanno proiettati a ridosso della zona play-off. La squadra di Bisoli va a caccia di una vittoria che consentirebbe di fare un ulteriore balzo in classifica.È piena crisi per i rosanero che non riescono proprio a svoltare. La vittoria contro il Bari sembrava poter essere l’inizio della risalita, ma l’ultimo ko contro il Cittadella ha depresso ancora di più l’ambiente.