Ilfattoquotidiano.it - “Oste, è buono il vino?”: così i capi azienda si prendono la tv da protagonisti degli spot. Dai polli di Amadori ai tortellini di Rana

Per andare in tv ci sono solo due possibilità: o ti invitano oppure te la compri. Basta un pezzetto piccolo: uno– per esempio – dura poco più di un colpo di tosse. Pagamento a sessanta giorni e la tua faccia è a tutte le ore in televisione. Che gioia e che soddisfazione!Unodopo l’altro e Francesco, per dire, è riuscito ad arrostire migliaia e migliaia di: interi, a cosce, a bocconcini. Spalmati, triturati, abbrustoliti. Buoni o anche no., uomo del fare, ha in qualche modo comprato la televisione e se l’è portata ininfilando la sua faccia dietro lo schermo. Sera dopo sera,dopo, i polletti hanno dato i loro frutti, il fatturato è salito e lui, felice molto più dei suoi pulcini, oggi si gode lo spettacolo in banca.Ecco i frontmen deltalismo da tavola.