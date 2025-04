Meta addestrerà l’IA in Europa con post e foto dei suoi iscritti

Repubblica.it - Meta addestrerà l’IA in Europa con post e foto dei suoi iscritti Leggi su Repubblica.it Elaborerà le informazioni pubbliche dei cittadini che utilizzano Facebook, Instagram e WhatsApp Ma si potrà dire di no

Volete disattivare l’IA Meta su Whatsapp? Ecco i passaggi (ma ci sono cattive notizie)

Negli ultimi giorni, molti utenti di WhatsApp hanno notato un nuovo pulsante con un cerchio blu nell’app. Si tratta dell’integrazione di Meta AI, un assistente virtuale basato su intelligenza ...

Meta sta per rilasciare un’app autonoma per l’IA

Meta AI competerà con le altre app di intelligenza artificiale (da ChatGPT a Gemini) per conquistare un ruolo di rilievo in un mercato sempre più concorrenziale. L'articolo Meta sta per rilasciare ...

Meta nella competizione per l’Ia non guarda in faccia a nessuno

La guerra dei dati riguarda tutti eppure se ne parla pochissimo. In questo conflitto sotterraneo c’è però una data da cerchiare in rosso: luglio 2023. Quando la comica americana Sarah Silverman, ...