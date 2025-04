Zonawrestling.net - Randy Orton: “Voglio firmare un altro contratto di cinque anni”

, un veterano e simbolo della WWE nel mondo, ha firmato un nuovocon essa, della durata di 5, lo scorso Agosto.Una volta che l’ultimo anno sarà terminato cosa farà però? Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista a Complex:“Vorrei tanto firmarne undi. So realmente che ci sarà un giorno in cui mi dovrò fermare. Ma in realtà non ci sto pensando, perché mi sto f*ttutamente divertendo ora.”Poi spiega meglio cosa sta provando al momento:“Ogni secondo che sono con i ragazzi in spogliatoio, quel.cameratismo, ecco non c’è niente come quello. Ogni secondo che sono sul ring a sentire l’energia dei fan, non c’è niente come quello. Sapendo che ci sarà un limite per tutto questo, non fache rendermi più facile l’apprezzamento di tutto ciò.