Messina Denaro la passione del padrino per le prof

Repubblica.it - Messina Denaro, la passione del padrino per le prof Leggi su Repubblica.it Donne che non sono criminali dichiarate, ma che non hanno mai reciso il cordone ombelicale col potere dei clan

Sequestrati beni per tre milioni di euro all’ultimo autista di Matteo Messina Denaro

Un patrimonio di oltre tre milioni di euro, tra conti bancari e immobili, è stato confiscato a Giovanni Luppino, noto per essere stato l’ultimo autista di Matteo Messina Denaro. Il provvedimento, ...

Floriana Calcagno arrestata per favoreggiamento di Matteo Messina Denaro

Floriana Calcagno, la donna arrestata oggi per aver aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza, è un'insegnante ed è la nipote del capomafia Francesco Luppino. Il marito, Paolo De Santo, è ...

Mafia: aiutò Messina Denaro durante latitanza, arrestata fiancheggiatrice

È stata arrestata Floriana Calcagno, ritenuta una fiancheggiatrice di Matteo Messina Denaro, con l’accusa di averlo aiutato durante gli ultimi periodi della sua latitanza. Gli investigatori del ...

Messina Denaro, la passione del padrino per le prof. Matteo Messina Denaro e la passione per i gadget del «Padrino»: nel covo tazze e magneti sul film di Coppola. Matteo Messina Denaro e la passione per il film ‘Il Padrino’: nei covi poster e gadget del film LE FOTO. Matteo Messina Denaro, nel covo spunta la passione del boss per "Il Padrino". Si svela la vita quotidiana di Matteo Messina Denaro: dalla passione per i gadget del Padrino e al trucco d.... Affari, protezioni e passioni: cosa sappiamo di Matteo Messina Denaro a 4 mesi dalla sua cattura. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da repubblica.it: Messina Denaro, la passione del padrino per le prof - Donne che non sono criminali dichiarate, ma che non hanno mai reciso il cordone ombelicale col potere dei clan ...

Scrive livesicilia.it: “C’è una ragazza…”, quando Grigoli parlò dell’amante di Messina Denaro - Era stato Filippo Guttadauro, marito della sorella del padrino, Rosalia Messina Denaro, a mediare la richiesta di Messina Denaro. La donna, nipote del boss di Campobello di Mazara, Franco Luppino, dal ...

Lo riporta today.it: Arrestata la prof amante di Messina Denaro: "Lo aiutò nella latitanza". Contro di lei anche le lettere con le scenate di gelosia delle altre donne - Sotto accusa c'è Floriana Calcagno. Dopo l'arresto del padrino aveva detto di averlo frequentato senza sapere chi fosse. Secondo l'accusa le cose non stanno così ...