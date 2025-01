Mondadori completa l’acquisto di ALI | operazione da 122 milioni di euro

Lettera43.it - Mondadori completa l’acquisto di ALI: operazione da 12,2 milioni di euro

Leggi su Lettera43.it

Il Gruppo, attraverso la controllataLibri, ha perfezionato l’acquisizione di ALI Srl. Si tratta dell’Agenzia Libraria International, specializzata nella distribuzione di libri. Mancava all’appello l’ultimo 25 per cento per arrivare al 100, dopo che due anni fa, nel gennaio 2023, la società aveva portato al 75 la propria quota di capitale. Nel novembre 2021, invece, il gruppoaveva ricevuto il via libera dall’Antitrust per acquisire il 50 per cento di ALI, poi perfezionato sette mesi più tardi.La clausola nell’accordo del 2022Adesso l’è statata grazie all’esercizio di un’opzione call prevista nel contratto stipulato nel maggio 2022. All’interno dell’accordo era prevista una clausola di put&call per il restante 50 per cento da acquisire in due tranche.