Oasport.it - LIVE Sci alpino, gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: parte la seconda manche, le italiane cercano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.46 In questo momento al comando c’è la canadese Britt Richardson con il tempo complessivo di 2’05?00 e ha già recuperato ben otto posizioni. A breve al cancelletto dinza Sophie Mathiou, diciassettesima nella prima.12.44 Si è aperta da poco lacon Laura Steinmair e Tatum Bieler che non hanno fatto registrare dei tempi particolarmente buoni: sono rispettivamente nona e undicesima a 1?81 e a 2?99 di ritardo.12.42 Ben ritrovati amici di OA Sport alladelfemminile dia Puy.11.15 Si chiude qui la primadeldi Puy. Alle ore 13.00 la. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.11.14 CLASSIFICA PRIMA1 Nina Astner AUT 1:03.