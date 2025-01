Quotidiano.net - L’elegante tour tra le Madonne dei grandi maestri del Rinascimento

Sono giovani e bellissime: sono le– ovvero i loro ritratti – che incontriamo tra Toscana e Umbria, in Valdichiana e Valtiberina (province di Arezzo e Perugia), seguendo ’in Valtiberina e Valdichiana’, il nuovo portale web www.valtiberinavaldichiana.it, voluto dai sindaci di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, di Monterchi Alfredo Romanelli e di Citerna Enea Paladino, per chi vuole organizzare unfra i capolavori di Bartolomeo della Gatta, Piero della Francesca, Donatello e altri. Il primo incontro è a Monterchi con la Madonna del Parto, uno dei capolavori di della Francesca. Un’opera misteriosa: perché il famoso pittore lo dipinse per una chiesetta di campagna, Santa Maria a Momentana? Gli studiosi ipotizzano che fu un omaggio alla madre, originaria del luogo.