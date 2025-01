Sport.quotidiano.net - L’analisi. Grande attesa per Morutan: un "sì» e un "no». Probabilmente in campo ma non con Tramoni

Mancano tre giorni al ritorno indel Pisa e il "passatempo" principale della tifoseria nerazzurra sta toccando vertiginosi picchi di smania: Olimpiufarà finalmente il suo secondo debutto con la casacca dello Sporting Club? E ancora: il romeno darà vita al tandem delle meraviglie insieme a? La sensazione, a poco più di 72 ore dal fischio d’inizio della sfida dell’Arena, è che le risposte alle due domande siano un "sì" e un "no", in rigoroso ordine. Con un video pubblicato sul canale ufficiale TikTok della società, il folletto numero 80 ha dato a tutti i tifosi l’appuntamento a lunedì sera, lasciando intendere che ci siano concrete possibilità di rivederlo finalmente all’opera. Sia che la partita scivoli via sul velluto, sia che – tutti speriamo di no – ci sia bisogno di cercare la giocata risolutiva, ci sono molti indizi che lasciano pensare che Pippo Inzaghi stavolta concederà aun discreto minutaggio.