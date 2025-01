Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si incontrano in campo: gelo siderale. La foto che dice tutto | Guarda

Anno nuovo, nuova vita. Almeno per. I due colleghi hanno trascorso le vacanze di Natale lontani. Lei a Miami; lui tra Montecarlo e il Nord Italia. Quella che fino alle Atp Finals di Torino sembrava a tutti gli effetti una crisi amorosa si è trasformata presto in una rottura definitiva. L'azzurro e la russa non stanno più insieme. Nonostante i tantissimi rumors che in questi mesi li davano vicini a una riconciliazione. Ma, come sempre, il momento in cui due ex fidanzati si rè al quanto imbarazzante. I sentimenti non svaniscono da un giorno all'altro. Ma la testa tiinvece di andare oltre e nonrti indietro. È successo a, che si sono rivisti in occasione degli Australian Open. Si sono incrociati, si sono salutati velocemente e sono tornati ognuno alle sue cose.