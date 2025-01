Tvzap.it - “In Italia una ragazza va dove c** vuole”: furia di Del Debbio contro l’ospite in studio (VIDEO)

News Tv. Durante la puntata di ieri, giovedì 9 gennaio 2025 di Dritto e Rovescio, si è parlato dell’episodio di violenza subita da alcune ragazze di nazionalità belga nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Una studentessa di Liegi ha raccontato di aver subito aggressioni e molestie sessuali durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo. L’argomento è stato ripreso nellodi Dritto e Rovescio, ma ad un certo punto del dibattito, Paolo Delè andato su tutte le furie per l’intervento di uno degli ospiti in. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, affondo a Jessica: “Come ci è arrivata lì, ecco la verità”Leggi anche: “Grande Fratello”, imbarazzo per la concorrente che viene richiamataCos’è successo a Capodanno a Milano: gruppo di ragazze aggredite in GalleriaUn gruppo di turiste belghe ha denunciato un episodio di violenza nella notte di Capodanno a Milano.