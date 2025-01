Panorama.it - Frutta Secca: da dove proviene? Dal 2025 obbligatoria l’etichetta sull’origine

Davengono le mandorle, le nocciole e i pistacchi che mangiamo? Stop all’anonimato. Colscatta l’obbligo di etichettatura dell’origine della(e non solo). Si tratta di un settore da 1,1 miliardi di euro e l’Italia è tra i principali produttori. Cosa cambia?Il nuovo regolamento europeo (n. 2429 del 17 agosto 2023), in vigore da quest’anno, stabilisce che sia riportata in modo chiaro l’origine suldi alcuni alimenti. L’obbligo riguarda lasgusciata o essiccata (come nocciole, mandorle, fichi secchi e pistacchi) e altri alimenti freschi (come capperi, zafferano e insalate di IV gamma).La normativa ha l’obiettivo di tutelare i consumatori e valorizzare le produzioni locali, come il Made in Italy. Il settore dellaè infatti centrale nel nostro Paese.