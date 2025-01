Amica.it - Donne coraggiose: le frasi più belle per infondere forza e fiducia

Per tanto tempo lesono state considerate «il sesso debole». Fragili, volubili, bisognose di protezione. Una convinzione, in realtà, del tutto sbagliata: seppur dolci e dal comportamento gentile, lehanno sempre dimostrato, in realtà, di essere un concentrato die risorse. Intelligenti e multitasking, lespesso manifestano spesso un coraggio da vendere. In famiglia, sul lavoro, nelle relazioni sociali. Non si lasciano abbattere e affrontano il dolore in maniera più reattiva e costruttiva degli uomini. Lo dice anche la scienza: lesono fisicamente più resistenti e più adatte alla sopravvivenza.Nonostante queste innegabili doti, non è raro trovare, nelle, una bassa autostima.