Biccy.it - Donatella Rettore: i pensieri problematici che ha espresso sul mondo gay

Leggi su Biccy.it

questa settimana ha rilasciato un’intervista al portale Gay.it dove ha condiviso alcuni suoia dir pocosulla comunità LGBT. Alcune sue esternazioni, infatti, hanno lasciato un po’ l’amaro in bocca come quando ha rivendicato l’uso della F-Word e della N-Word perché secondo lei “non ci si ammazza per una parola“. Effettivamente, non credo abbia mai corso il rischio di sentirsi urlare contro con tono minaccioso: “Brutta etero bianca!“, quindi cosa ne sa?Quando il giornalista le ha ricordato che lei ha rivendicato l’uso di quelle parole sopracitate (“ha anche rivendicato la libertà di usare fr*cio e ne*ro perché, se ho ben inteso, dipende da come si dicono certe cose. Ma con i tanti casi di cronaca e di ragazzini che si tolgono la vita per quelle stesse parole possiamo davvero ridurre tutto a un discorso di intenzione?“),ha risposto: “I ragazzini non credo si tolgano la vita solo per una parola.