Linkiesta.it - Da “The Substance” al videoclip di Lady Gaga prende forma il trend che celebra il grottesco

Leggi su Linkiesta.it

Mentre il 6 gennaio in Italia aspettavamo trepidanti la calza piena di cioccolata, in America tutta l’attenzione era rivolta all’ottantaduesima edizione del Golden Globe 2025. I social hanno da subito deciso quale dovesse essere il momento più condiviso della serata: la premiazione dell’attrice Demi Moore come “miglior attrice protagonista” nel body horror “The”, film della regista francese Coralie Fargeat. Incredula, nel suo discorso di ringraziamento l’attrice rivela che dopo quarantacinque anni di carriera «questa è la prima volta che vinco qualcosa come attrice. E sono così grata. Trent’anni fa un produttore mi disse che ero un’attrice “da popcorn”. All’epoca ho pensato di non poter ambire alla vittoria di un premio, di poter fare solo film di successo che incassavano un sacco di soldi, ma di non poter essere riconosciuta per il mio lavoro».