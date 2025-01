Calciomercato.it - Cutrone rovina la festa dei 125 anni: Lazio in 10 fermata sull’1-1

All’Olimpico il Como trova il pareggio grazie al proprio capitano:ta per i biancocelestiSi apre con un pareggio trae Como l’anticipo della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.esulta:-Como 1-1 (Lapresse) – Calciomercato.itPer i biancocelesti un match completamente diverso rispetto a quello disputato all’andata, che era finito 1-6 per la squadra di Baroni. I biancocelesti, forse anche per via delle varie assenze, non riescono ad essere particolarmente brillanti e soffrono i lariani, che provano a rendersi pericolosi soprattutto da palla inattiva. Sono però i padroni di casa ad aprire le marcature nel corso della prima frazione grazie alla rete di Boulaye Dia. Il recupero palla alto degli uomini di Baroni porta Guendouzi a servire il senegalese, che di sinistro fredda in area Butez.