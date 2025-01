Crosetto incontra Kallas | sostegno a Ue per sicurezza intero Occidente

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 gen. (askanews) – “Colloquio davvero cordiale e costruttivo con Kaja, Alto Rappresentante UE per Affari Esteri e Politica die Vice Presidente Commissione Europea. Abbiamo fornito pienoall’autonomia strategica della UE, ‘pilastro europeo’ della Nato, che rimane la pietra angolare dellacollettiva dell’, UE compresa. Abbiamo anche proposto l’istituzione di un tavolo permanente per trovare e proporre soluzioni, oltre che verificare i nostri comuni progressi”. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido. “Abbiamo riscontrato anche una visione comune sulla valorizzazione dell’industria difesa – prosegue-. Uno strumento che tutti noi riteniamo fondamentale per agevolare la cooperazione militare e strategica europea e contribuire allae alla stabilità delle nostre Democrazie.