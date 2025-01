Copernicus | in 2024 riscaldamento record

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.40 Nell'anno appena trascorso il pianeta ha subìto un aumento della temperatura media di oltre 1,5 gradi rispetto all'epoca preindustriale. E' quanto rivela, che parla delcome l'anno più caldo di sempre. La soglia di 1,5 gradi di aumento medio della temperature era indicata come confine climatico da non superare nell'accordo di Parigi sul clima. Sempre secondo il rapporto, lo scorso anno i gas serra hanno raggiunto livelli che non erano mai stati registrati precedentemente.