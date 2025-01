Quotidiano.net - Caos pensioni, il simulatore Inps fuori uso. Cosa sappiamo sull’aumento dei requisiti

Roma, 10 gennaio 2025 – “Il servizio di consultazione dell’de ‘la mia pensione futura’ è al momento in manutenzione. Si prega di riprovare più tardi”. È quanto si legge sul sito dell'accedendo con lo Spid al servizio che consente di simulare la propria pensione sulla base dell'età e la propria storia contributiva. È la dimostrazione più evidente dell’errore e del pasticcio dell’Istituto denunciato ieri dalla Cgil. E il perché è presto detto: l’app dell’inglobava e conteneva l’aumento deiper lasciare il lavoro senza che questi fossero stati mai cambiati attraverso un decreto ministeriale che potrà arrivare solo nel 2026 e non oggi. Da qui lo stop al sistema che permette la definizione previsionale del pensionamento di chi vi accede per la consultazione della propria posizione previdenziale.