Atalanta, tre partite in otto giorni per dare una direzione al campionato

Napoli, primo con 44 punti in 19, seconda con 41 punti in 18. Inter, terzo 40 punti in 17. Chiamiamolo“asimmetrico”, visto che la corsa al vertice, a cavallo di quella che ufficialmente è la prima gara del girone di ritorno, è caratterizzata dalla discrepanza digiocate, oltre che di punti.Colpa della Supercoppa in Arabia Saudita parcheggiata nel bel mezzo delcon tanto di trasferta araba, che ha tolto una gara alla coppia di nerazzurre, con l’Inter che ha un’altra gara in meno conseguenza del drammatico momento vissuto da Edoardo Bove in campo e conseguente sospensione del match con la Fiorentina.Aspettando che il numero di partire si riequilibri – i match sospesi per la Supercoppa saranno recuperati settimana prossima, Fiorentina-Inter almeno a febbraio sen non più avanti – la capolista reale è la squadra di Antonio Conte, ma “virtualmente” sarebbe quella di Simone Inzaghi, che ha potenzialmente 46 punti e, in più, sulla carta è attesa da una settimana che in termini di impegni non la vede di fronte a un trittico diimpossibile, per usare un ricco eufemismo: Venezia in trasferta, poi Bologna ed Empoli in casa.