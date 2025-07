STORIA DI UN PALCOSCENICO | SI PRESENTA LA 40ª RASSEGNA DEL TEATRO DEI BARBUTI

Mercoledì 16 luglio 2025, alle ore 10.30 a Palazzo di CittĂ , sede del Comune di Salerno, presso la Sala Giunta, nel corso di una conferenza stampa sarĂ presentata ufficialmente la quarantesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, il cartellone di spettacoli che da quattro decenni va in scena nella piazza longobarda di S. Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno. “Storia di un palcoscenico”, questo lo slogan dell’edizione 2025 che si svolgerĂ Â dal 2 agosto al 9 settembre 2025 in Largo Santa Maria dei Barbuti. Il titolo fa riferimento sia al particolare anniversario della rassegna sia al suo rappresentare una pagina importante del teatro italiano e internazionale, attraverso tutti i protagonisti che sono saliti sulle tavole del palcoscenico sotto le stelle. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - “STORIA DI UN PALCOSCENICO”: SI PRESENTA LA 40ÂŞ RASSEGNA DEL TEATRO DEI BARBUTI

