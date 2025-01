Ilrestodelcarlino.it - Archiviazione dati in tutta sicurezza con l’HDD di Toshiba da 1 TB in sconto su Amazon

Canvio Basics da 1TB è uno spazio diesterno portatile affidabile e compatto, ed è disponibile sual prezzo scontato di 57,87€, con un generoso 28% di. È ideale per chi cerca una soluzione pratica per ampliare lo spazio didel proprio PC o per chi desidera proteggere i propricon un backup sicuro e garantito. È in offerta, acquistalo subito HDD di: praticità e convenienza Con una capacità di 1 terabyte, il Canvio Basics dioffre spazio sufficiente per archiviare una grande quantità di file, tra cui documenti, foto, video, musica e backup di sistema. Va bene per gli studenti o per i professionisti che necessitano di una soluzione diportatile e capiente. Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 1, l’hard disk offre velocità di trasferimentoelevate, garantendo il trasferimento rapido anche di file di grandi dimensioni.