Ilfoglio.it - A proposito di Javier Milei

Il giudizio sulla possibile replicabilità del modello diin Italia deve tener conto dei due elementi di cui è costituito: il nucleo ideologico, liberista, e l’involucro politico, rappresentato dall’esuberanza del personaggio e dei suoi modi. Nel paese che, secondo alcuni, ha inventato il populismo nella sua versione 3.0. con i V-Day dei 5Stelle - dai quali peraltroha attinto alcuni leitmotiv, come i messaggi contro la “casta” politica - non sarebbe certo una novità vedere un aspirante presidente utilizzare toni e vocaboli non propriamente da Prima Repubblica, giammai lo sarebbe per gli elettori di centrodestra, ormai avvezzi al linguaggio sovranista. Al contrario, una novità sarebbero i messaggi veicolati da quel pacchetto di gesti non convenzionali tipici di, l’opposto dell’assistenzialismo pentastellato o dall’economia “sovranista” della Meloni che con il suo omologo argentino, nonostante gli scambi continui di abbracci e sorrisi, sembra condividere soltanto l’accanimento ideologico contro la cultura woke, unico collante tra due idee di destra molto distanti tra loro.