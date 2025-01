Ilgiorno.it - Video inseguimento Ramy, il sindaco Sala: “Un brutto segnale”. E sul Capodanno: “Non sappiamo ancora nulla, mancano elementi”

Milano, 9 gennaio 2025 – “Certamente le immagini danno un, non c'è dubbio,. Però attendiamo che la giustizia faccia il suo corso”. Con queste parole ildi Milano, Giuseppe, ha commentato ildella dashcam dell’auto dei carabinieri che ha immortalato l'che ha portato alla morte di, il ragazzo di 19 anni del quartiere Corvetto. IlBeppedurante la visita al centro del Comune di Milano per i senzatetto di via Sammartini, Milano 9 Gennaio 2025 ANSA/MATTEO CORNER “Dal mio punto di vista è chiaro che se qualcuno ha sbagliato deve pagare, sia rappresentati delle forze dell'ordine, sia un commerciante, sia un qualunque cittadino, per cui questo è un punto fondamentale”, ha detto a margine della visita all'hub di prima accoglienza dei senzatetto in via Sammartini.