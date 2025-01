Ilrestodelcarlino.it - Via ai lavori per la rotatoria

Nei pressi del Bivio Regina sono iniziati iper la costruzione dellache faciliterà il traffico in ingresso e in uscita sulla statale 77. Oggi più che mai Ubaldi e Sabbatini dovrebbero imparare la lezione: in politica ragionare non è peccato, ma insistere avendo torto sì. A dirlo è il sindaco Andrea Michelini, che oltre a illustrare l’intervento in corso nella zona sud di Porto Recanati, approfitta per sollevare criticare le due consigliere comunali Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, appartenenti al gruppo di minoranza Centrodestra Unito. La vicenda era partita nel 2021, quando l’amministrazione dell’allora sindaco Roberto Mozzicafreddo aveva acquistato un autovelox con l’intenzione di posizionarlo al Bivio Regina. Ma una volta insediata la giunta Michelini, era venuto fuori che in quella zona sarebbe stata costruita unae allora il primo cittadino aveva rinunciato all’installazione del rilevatore di velocità.